Известному украинскому боксеру предложили бой за титул чемпиона мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Гвоздик

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Александр Гвоздик (20–2, 16 КО) может провести бой за титул регулярного чемпиона по версии WBA. Об этом сообщил сам боксер:

– Александр, расскажите, что известно о вашем следующем поединке? Что известно об ивенте, в котором вы будете боксировать?

– По сути, мой поединок должен был состояться 19 апреля. Но тот оппонент, с которым я должен драться – Шон МакКалман, – не сможет провести бой. Почему? Причина мне неизвестна. Сейчас мы находимся в поиске другого соперника.

Что касается мейн-ивента, то главным событием в этом вечере бокса является бой с участием девушек, среди которых Фундора – абсолютная чемпионка мира. Но я, если честно, не очень слежу за женским боксом.

Для меня прежде всего важно закрыть кэмп и провести поединок. А уже дальше – посмотрим. Потому что на сентябрь предлагают очень крутые варианты и это хорошо. Но я хочу закрыться сейчас.

– Если не секрет, то какие варианты вам предлагают на сентябрь?

– Скажу коротко: Давид Моррель.

Кубинский боксер Моррель является регулярным чемпионом мира по версии WBA в полутяжелом весе. В последнем поединке Давид пытался отобрать титул WBC у американца Дэвида Бенавидеса, но уступил единогласным решением судей.

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sport.ua