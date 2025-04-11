Берра: Мы не увидим повторения того, что было в Сузуке

Расстановка сил в Бахрейне в этот уик-энд определяется умением команд эффективно работать с резиной в жарких условиях…

Симоне Берра, главный инженер Pirelli: «Когда часть программы Гран При проходит при искусственном освещении, некоторые тренировки всегда получаются полезнее. Сегодня мы вновь в этом убедились – только вторая тренировка позволила сделать верные выводы на завтра и воскресенье.

У команд достаточно данных о работе новых машин, полученных за три дня зимних тестов. Но условия сейчас совершенно другие, на тестах температура не поднималась выше 19°С, а сегодня в 18:00 она достигла 38°C.

Очевидно, что в этот уик-энд мы не увидим повторения того, что было в Сузуке неделю назад, несмотря на одинаковые составы шин. Трасса и погода очень разные, уровень термической деградации шин в Бахрейне, причем не только на задней оси, но в некоторых случаях и на передней, очень высок.

Гонка вполне может пройти с двумя пит-стопами, все три состава могут сыграть свою роль. Не случайно, в отличие от прошлого года, семь команд уже использовали комплект шин Hard.

Мы не заметили особых проблем с износом шин, уровень стирания поверхности был очень низким».

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