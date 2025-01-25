Мартин Брандл не видит проблемы в новых штрафах

Бывший гонщик Формулы 1 Мартин Брандл заявил, что не видит ничего плохого в новых штрафах, которые FIA ввела, чтобы предотвратить нецензурные выражения гонщиков и критику в адрес официальных лиц федерации. Напомним, что с нового сезона гонщикам грозит дисквалификация и лишение заработанных очков за «неправомерное поведение».

«Мы все, в том числе гонщики, являемся ролевыми моделями, – поделился мнением Мартин Брандл в эфире Sky Sports. – Не нужно ругаться на пресс-конференции, но я могу понять, когда это происходит в кокпите в момент прилива адреналина, отчаяния или радости.

Лично я не считаю ругань правильной. Что мне нравится в регби, так это то, что игроки уважают судей, и я думаю, что в Формуле 1 должно быть точно так же.

Если гонщик грязно ведёт себя на трассе, нарушает пределы трассы или называют стюардов FIA «глупыми идиотами», то он подаёт пример. Существует разная степень грубости, но я не против того, чтобы в отношении гонщиков действовали определённые правила, поскольку гонщики являются примерами для подражания для детей. Я спокойно воспринял эти нововведения».

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