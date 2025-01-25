Эдди ХИРН: «Джошуа хочет именно этого. Это сейчас его цель»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Известный британский промоутер Эдди Хирн поделился мыслями относительно будущего известного британского боксера Энтони Джошуа.

«Пока что у нас не было разговора о возможном бое с Деонтеем Уайледром. Я хотел бы, чтобы Энтони встретился с победителем боя Дюбуа – Паркер, за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF. Джошуа хочет именно этого, это сейчас его цель», – сказал Хирн.

Ранее сообщалось, что Турки Аль-Шейх нашел для Энтони Джошуа замену вместо боя с Тайсоном Фьюри. Это топовый мегафайт.

sport.ua