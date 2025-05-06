«Усик, я тебе сломаю каждую кость». В команде Дюбуа пригрозили украинцу

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик (23-0, 14 КО) и британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) договорились о проведении очного поединка.

Промоутерская компания британца Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions сообщила, что поединок пройдет 19 июля на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

После объявления боя Усик и Дюбуа встретились на битве взглядов, а после этого состоялась встреча между командами боксеров. Александр вступил в перепалку с один из представителей команды Дюбуа Джорджем Фоксом и предложил бой «стенка на стенку» между четырьмя представителями украинца и четырьмя представителями Дюбуа. Впоследствии Фокс согласился и пригрозил украинскому чемпиону.

«Я готов к бою четыре на четыре. Усик, я тебя возьму и сломаю тебе каждую кость», – сказал Фокс.

Фокс – бывший профессиональный боксер, который провел пять боев, один раз проиграл, а четыре – выиграл.

sport.ua