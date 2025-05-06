Connect with us
Футбол

Ла Лига. Жирона – Мальорка 1:0. Обзор матча

Ла Лига. Жирона – Мальорка 1:0. Обзор матча

    • Быстрый гол каталонцев оказался единственным во встрече. Гости за весь поединок только однажды попали в створ.

    Подопечные Мичела набирают 38 баллов и отрываются от зоны вылета на 6 очков. Столько же пунктов отделяет "бело-красных" от зоны еврокубков. 10 мая коллектив Цыганкова будет принимать "Вильярреал". "Пираты" занимают 10-ю позицию (44 балла) и в субботу будут играть дома с "Вальядолидом".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Ла Лига. 34 тур

    Стадион: Монтиливи (Жирона)

    "Жирона" – "Мальорка" 1:0

    Гол: Стуани, 10

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis