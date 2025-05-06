Лео Турини: Ferrari проигрывает самым худшим способом

Лео Турини, опытнейший итальянский журналист и страстный болельщик Ferrari с огромным стажем, даже сомневался, стоит ли вообще браться за перо, чтобы прокомментировать столь печальные для его любимой команды итоги уик-энда. Но всё-таки решился…

Испытываю соблазн вообще ничего не писать – из любви к Италии. Всё-таки предстоящая гонка в Имоле заслуживает другой, более привлекательной рекламы. Но делать нечего: выступление Ferrari в Майами просто обескураживает – буквально на грани неловкости, если не сказать хуже.

SF-25 очень далеко до машин McLaren, которые продолжают доминировать. Она уступает по скорости Red Bull Макса Ферстаппена и машинам Mercedes. Но теперь она начинает отставать и от Williams Алекса Элбона.

Препирательства по радио между Шарлем Леклером, Льюисом Хэмилтоном и пит-уолл Ferrari лишь добавляют уныния и без того безрадостной картине. И всё это было только ради 7-го места. До финиша красные машины добрались на минуту позже McLaren Оскара Пиастри и в 20 секундах за Mercedes Джорджа Расселла.

Прошу прощения, конечно, но уже невозможно избавиться от ощущения дискомфорта, которое заслоняет обычное недовольство спортивными результатами. Если коротко: проигрывать можно по-разному. В Ferrari выбирают худший из всех способов.

Поговорим о Вассёре. Две его машины сражаются с Williams и Haas – разумеется, команда и её болельщики ждали другого. Чем занимались в Маранелло всю минувшую зиму, окутано тайной, причём не очень весёлой. А ведь уже на носу гонка в Имоле, которую так любят итальянские болельщики.

Вопрос ведь не в том, Вассёра надо обвинять или защищать, всё-таки мы с вами не в зале суда. Фредерик должен сам себя защищать, и аргументами этой защиты могут быть только результаты – если вообще получится их добиться. Точка.

Теперь о Хэмилтоне. Он уже реально злится на руководство Скудерии, ведь Леклеру приказали его пропустить слишком поздно. После этого Льюису пришлось вернуть позицию напарнику, и он снова был недоволен. В общем, у семикратного чемпиона мира всё больше поводов для огорчений. Медовый месяц c Ferrari закончился уже какое-то время назад. К сожалению, можно сказать и по-другому: такое ощущение, что было бы лучше, если бы он и не начинался.

Леклер? Когда его попросили уступить позицию Хэмилтону, Шарлю это не понравилось, и его можно понять. В итоге он всё-таки финишировал впереди напарника. Но огорчительны сами по себе дебаты вокруг очень заурядного результата. Ошибка, допущенная Леклером в субботу по пути на стартовое поле спринта, лишь дополняет картину в целом бездарного уик-энда.

Что ж, подведём итоги: Ferrari проигрывает самым худшим способом.

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