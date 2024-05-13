Pirelli: Мягкие составы способствуют разнообразию тактики

Пресс-служба Pirelli начала свой релиз, посвящённый предстоящему Гран При Эмилии-Романьи с таких статистических данных: Италия приняла уже 105 гонок Формулы 1 – больше, чем любая другая страна, и 30 из них прошли в Имоле.

В этот уик-энд на автодроме имени Энцо и Дино Феррари этап чемпионата мира пройдёт уже в 31 раз, и итальянские шинники приготовили для него резину трёх самых мягких составов: C3 будет в роли Hard, С4 – Medium, C5 – Soft.

Именно такое трио составов было запланировано для прошлогодней гонки в Имоле, которой не суждено было состояться, поэтому сейчас резина этих составов будет применяться здесь впервые. В 2022-м, когда Гран При Эмилии-Романьи проходил в предыдущий раз, выбор был иным: C2, C3 и C4.

У классического кольца итальянской трассы свои особенности, она считается очень техничной, отличается сложными комбинациями поворотов и требует отточенной техники пилотирования. Кстати, Энцо Феррари в 50-е годы лично занимался этим проектом и называл автодром в Имоле «маленьким Нюрбургрингом».

Нагрузки на резину на этой трассе не особенно велики, хотя асфальт достаточно абразивный. В последний раз покрытие обновлялось в 2011 году, и оно обеспечивает неплохой уровень сцепления. Трасса довольно узкая, а зона DRS только одна, поэтому обгонять сложно – следовательно, возрастает значение квалификации.

В 19-ти случаях из тридцати победа доставалась гонщику, стартовавшему из первого ряда, и ещё ни разу в Имоле не выигрывали те, чья стартовая позиция была хуже пятой.

В Pirelli надеются, что выбор трёх самых мягких составов может способствовать разнообразию тактических схем, хотя обычно эта гонка требовала не больше одного пит-стопа – если проходила в сухую погоду. Тем более потери времени на пит-лейн на этом автодроме довольно существенные. Кроме того, по статистике, в 70% случаев в ход борьбы на трассе вмешивалось появление автомобиля безопасности.

В последние годы на трассе были произведены определённые изменения, в частности, с внешней стороны связки поворотов Acque Minerali вновь появилась гравийная зона безопасности.

Из гонщиков, выступающих в Формуле 1 в 2024 году, только Фернандо Алонсо выступал в чемпионате мира, когда этот этап назывался Гран При Сан-Марино. В 2005-м он одержал здесь яркую победу, одержав верх в захватывающей дуэли с Михаэлем Шумахером. Это была третья победа испанца в том сезоне, который завершился завоеванием его первого титула.

Но больше всего побед в Имоле на счету Шумахера – семь. Впервые он выиграл эту гонку, когда выступал за Benetton, и ещё шесть раз поднимался на вершину подиума вместе с Ferrari.

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