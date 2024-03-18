Лиам Лоусон: Пока моё будущее не определено

Когда в прошлом году Лиам Лоусон провёл пять Гран При, заменяя получившего травму Даниэля Риккардо, и заработал очко в Сингапуре, добившись лучшего на тот момент результат AlphaTauri в сезоне, казалось, что будущее в Формуле 1 ему гарантировано. Но сейчас новозеландец говорит, что это не совсем так.

Лиам Лоусон: «Нет никаких сроков, никакого плана, никакой информации. Пока моё будущее не определено. Мне остаётся поддерживать форму и надеяться, что шанс ещё появится.

Сейчас я работаю на симуляторе и приезжаю на этапы в качестве резервного пилота. Но я очень хочу вернуться за руль, и это здорово мотивирует. У каждого гонщика на этом уровне достаточно веры в себя, чтобы выступать в Формуле 1, но одно дело, если лишь мечтаете об этом, и совсем другое, если уже попробовали. Я уже почувствовал вкус больших гонок и смотрю на происходящее с другой точки зрения».

Многие считают, что после окончания сезона Лоусон заменит Юки Цуноду в RB.

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