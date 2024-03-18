«Питтсбург» обыграл «Детройт», Малкин сделал результативную передачу

Евгений Малкин. Фото USA Today Sports

«Питтсбург» дома победил «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У хозяев забили Райлли Смит, Сидни Кросби, Валттери Пуустинен, Майкл Бантинг, Ларс Эллер и Дрю О’Коннор. Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин сделал одну результативную передачу.

У гостей сделал дубль Лукас Рэймонд, еще один гол забил Кристиан Фишер.

«Питтсбург» поднялся на 11-е место в таблице Восточной конференции с 69 очками в 67 матчах. «Детройт» идет восьмым с 74 очками в 68 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Детройт» — 6:3 (3:1, 2:1, 1:1)

Голы: Смит — 12 (Петтерссон, Карлссон), 10:10 — 1:0. Раймонд — 21 (Перрон, Чиаро), 15:39 — 1:1. Кросби — 33, 18:53 — 2:1. Пуустинен — 4 (Смит, Эллер), 19:16 — 3:1. Бантинг — 15 (Пуустинен, Малкин), 29:34 — 4:1. Фишер — 4 (Расмуссен, Питри), 37:35 — 4:2. Эллер — 14 (бол., Кросби, Летанг), 39:39 — 5:2. Раймонд — 22 (бол., Кейн, Гостисбеер), 56:37 — 5:3. О`Коннор — 10 (п.в., Раст, Грэйвс), 59:34 — 6:3.

Вратари: Неделькович — Лайон (55:21 — 56:37, 56:45 — 57:06, 57:36 — 57:40, 57:43 — 59:34).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 38 (15+11+12) — 28 (4+12+12).

Наши: Малкин (13.58/2/+1) — -.

18 марта. Питтсбург. PPG Paints Arena. 17 191 зритель.

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