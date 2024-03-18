Змінив коледж, повторив досягнення Михайлюка, але пролетів повз «Божевілля». Як Шульга провів сезон NCAA

Увечері 17 березня перед довгоочікуваним Selection Sunday, коли світ побачив сітку «Березневого божевілля», Вірджинія Комонвелс Максима Шульги грала у фіналі плей-оф дивізіону Atlantic 10 NCAA. Те, що програма українця взагалі опинилася у матчі за пряму путівку в «Божевілля» (туди потрапляють 68 найкращих коледжів з понад 350 у першому дивізіоні NCAA), вже велика несподіванка – Ремс завершили регулярний сезон с показником 22-13, посівши п’яте місце у конференції.

Чудо було близьким, але не стало реальністю. Ремс по ходу гри поступалися у 18 очок, змогли зменшити відставання у другій половині («-3» на останній хвилині основного часу), але не більше. У підсумку команда Шульги програла з рахунком 51:57, а пряму путівку в загальнонаціональний плей-оф отримав Дюкейн. Переможець конференції, до речі, також не був серед найкращих команд регулярного сезону: кривдники Вірджинії Комонвелс фінішували на сходинку нижче за сам колектив українця.

Відповідно, четвертий сезон Максима Шульги в NCAA майже позаду. У «Божевіллі» цьогоріч українець не гратиме: його університет отримав запрошення до менш статусного National Invitation Tournament (що вже, до речі, цілком непогано), але головні поєдинки березня у студентському баскетболі пройдуть без його участі. Тож можемо детальніше розібратися, як кампанія пройшла для потенційного гравця національної збірної України. Але для початку трохи озирнемося назад:

🔹 Максим Шульга – син відомого українського арбітра Бориса Шульги, який працював матчі «золотої» Суперліги, фінали Євроліги і завершив судити у 2018-му. Український захисник є продуктом іспанської баскетбольної системи, яка готувала його до початку кар’єри в NCAA.

🔹 У майці збірної України Максим регулярно виступав на молодіжному рівні та навіть оформлював індивідуальні досягнення. Наприклад, Шульга був частиною нашої останньої збірної в дивізіоні А, тоді у складі молодіжки U20 під керівництвом Віталія Степановського вони втратили прописку в еліті. Проте сам гравець тоді ще Юти Стейт став другим найкращим бомбардиром турніру, зібравши 18,3 очки та маючи по 32 хвилини в середньому в семи матчах.

На рівні національної команди Максима теж не обділили увагою – його воліли бачити у лавах дорослої збірної і за часів Айнарса Багатскіса, і за Віталія Степановського. Але ж гравцям NCAA зовсім непросто приєднатися до національної команди: вони, як і більшість виконавців у Штатах, мають змогу пограти у ФІБА-баскетбол лише у міжсезоння – і те, у випадку, якщо університетська програма не буде проти.

🔹 За свою чотирирічну кар’єру в NCAA наш співвітчизник двічі грав у «Березневому божевіллі» в якості представника Юти Стейт. Обидва рази обмежився вильотом у першому раунді, проте як факт – у загальнонаціональному плей-оф виступав.

🔹 Поточний сезон він розпочав уже в іншій конференції – Atlantic 10, яку спеціалізовані ресурси ставлять на сьоме місце в рейтингу найсильніших. Для порівняння, його попередній коледж був у Mountain West, яку цей же сайт наразі дає четвертою найкращою конференцією в NCAA.

Українець змінив програму разом із головним тренером, який працював з ним у попередні сезони в Юті Стейт. Якщо на меті стояло бути першою опцією в арсеналі наставника, то задум спрацював.

У результаті він не перейшов у команду, вищу за якістю, проте захисник опинився у місці, де став беззаперечним стартером на 33,4 хвилинах в середньому за матч зі статистикою у 14,9 очка, 4,8 підбирання та 3,7 передачі в середньому за матч. Кількість та точність його кидків з гри зросли: 3,6/8,3 у 2023-му, 4,2/9 у 2024-му. Відсотки реалізації з-за дуги теж виросли до цілком пристойного показника у 42,6% при 5,8 спробах за матч.

🔹 Саме цього сезону українець зміг розміняти тисячу очок в студентському баскетболі США. Серед наших співвітчизників цю позначку долали лише Святослав Михайлюк за Канзас (1181) та Богдан Близнюк за Східний Вашингтон (2169).

🔹 Окрім чисто статистичних досягнень Максим радував фанів своїми блискучими хайлайтами. Найкращі з них ми покажемо і вам:

🔹 А що ж стало з Ютою Стейт після уходу тренера та важливого гарда? Справи у колишньої програми Максима йдуть пречудово – так, автоматичної путівки в «Божевілля» вони не виграли, поступившись Сан-Дієго Стейт в півфіналі конференції. Але переможець регулярки вже цілком престижної Mountain West отримав право зіграти в загальному плей-оф NCAA рішенням уповноваженої комісії.

🔹 Наразі українець завершує свій четвертий сезон в студентському баскетболі і має перед собою цікавий вибір. За правилами NCAA, будь-який баскетболіст може грати на рівні найвищого дивізіону чотири роки. Проте існує ковідне виключення, яке дозволяє гравцям, що застали період пандемії та скасування усіх поєдинків плей-оф у 2020-му вже у якості студентів, залишитися на п’яту кампанію.

З огляду на те, що розповідав Максим влітку, він виставлятиме свою кандидатуру на драфт НБА-2024, а потім розглядатиме пропозиції з Європи. Очевидно, в жодних драфт-моках серед головних 60 талантів цього набору українця не знайти, проте статус незадрафтованого виконавця ще не завадив жодному баскетболісту: за бажання та наявності запрошень він зможе приєднатись до будь-якої команди НБА у Літній Лізі та/або передсезонному тренувальному таборі (той-таки Близнюк після потужного випускного сезону бігав у Літній Лізі за «Лос-Анджелес Кліпперс»).

Якщо простіше, то шанси Шульги бути обраним навіть на найгіршому драфті за останні десятиріччя – мізерні. Найімовірніше – українець спробує свої сили в Європі, можливо, повернеться до Іспанії, де колись грав на юніорському рівні. Авжеж, аби отримати свої хвилини у місцевому найвищому дивізіоні, треба надзвичайно добре проявити себе. Не буде нічого ганебного в тому, щоб поїхати у нижчі за статусом іспанські змагання. Свого часу подібний шлях пройшов центровий збірної Володимир Герун: після коледжу його першою європейською командою став «Хетафе» з третього за силою дивізіону Іспанії.

Ну а поки що на Шульгу чекають поєдинки NIT – у першому раунді (20 березня о 21:00 за київським часом) Вірджинія Комонвелс зіграє проти престижного університету Віланови, що вигравав «Березневе божевілля» двічі за останні вісім років.

Фото: maxshulga_, vcuathletics, FIBA, utahstateaggies

Відео: CBS Sports,

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