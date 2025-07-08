Украина в рейтинге УЕФА перед стартом евросезона

С 8 июля стартуют квалификационные матчи новом еврокубковом сезоне, и перед нами — четвёртый подряд безвизовый сезон украинских клубов. В рейтинге УЕФА перед стартом сезона-2025/26 Украина занимает 28-е место с коэффициентом 17.600, что стало самым низким показателем за последние 20 лет. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

Украина в еврокубках: кто и откуда стартует

В сезоне-2025/26 нашу страну представят четыре команды:

«Динамо» — чемпион Украины, начнёт в Q2 квалификации Лиги чемпионов

— чемпион Украины, начнёт в «Шахтёр» — обладатель Кубка Украины, стартует в Q1 Лиги Европы

— обладатель Кубка Украины, стартует в «Александрия» — выйдет в Q2 Лиги конференций

— выйдет в «Полесье» — также стартует в Q2 Лиги конференций

Первым на поле выйдет «Шахтёр», уже 10 и 17 июля встретившись с финским «Ильвесом». В случае успеха донецкий клуб перейдёт в Q2 Лиги Европы против «Бешикташа», а при поражении — сыграет с АЗ из Алкмара в Лиге конференций.

Маршруты «Динамо», «Александрии» и «Полесья»

«Динамо» ожидает победитель пары «Жалгирис» — «Хамрун Спартанс» в Q2 ЛЧ.

«Александрия» встретится с проигравшим пары АЕК Ларнака — «Партизан» в Q2 ЛК.

«Полесье», которым руководит Руслан Ротань, сыграет с победителем пары «Борац Баня-Лука» — «Санта-Колома».

Таким образом, все четыре клуба получат шанс воспользоваться своим текущим рейтингом и улучшить его в ходе еврокампании.

Новая формула рейтинга, задачи Украины

Сезон 2020/21 удалён из пятилетней таблицы коэффициентов — финальная версия рейтинга откроется летом 2026 года и определит квоты на сезон-2027/28.

Задача-минимум: удержать 29-е место, чтобы сохранить уровень представительства в еврокубках.

Задача-максимум: подняться минимум на 22-е место — тогда чемпион УПЛ начнёт с Q2 Лиги чемпионов вместо Q1.

Также важно обойти Россию, чей коэффициент — 18.299 (26-е место).

Контекст европейской суперлиги и примеры отстранёнными клубами

Англия остаётся в лидерах с рекордными 9 клубами в еврокубках, а пятёрку замыкают классики — Испания, Италия, Германия, Франция.

Интересный факт: перед стартом сезона были исключены «Дрогеда Юнайтед» и словацкий «ДАК 1904» за причастность к одному владельцу, владевшему также клубом из другой страны. Это наглядно показывает жёсткие требования УЕФА по контролю над владельцами.

Украинские клубы в рейтинге УЕФА сегодня

На старте сезона позиции украинских команд в Клубном рейтинге УЕФА следующие:

Клуб Коэффициент Место в рейтинге «Шахтёр» 39.500 52 «Динамо» 16.000 Топ-100

Этими показателями демонстрируется потенциал клубов, который требует улучшения в новом сезоне.

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