Промоутер: «Было ясно, что Фьюри вернется в бокс»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Промоутер Эдди Хирн не сомневался, что Тайсон Фьюри не завершил карьеру и вернется в ринг. Британец недавно анонсировал бой с Александром Усиком в 2026 году.

«Всем было понятно, что Фьюри рано или поздно вернется. Скорее, даже рано. Но было ясно, что первым боем Тайсона не будет бой с Джошуа. Фьюри хочет драться с Усиком, а у Джошуа свои планы».

«Посмотрим, куда мы придем и когда состоится поединок Джошуа и Фьюри», – сказал Хирн.

Джошуа после операции на руке восстанавливается и готовится провести бой до конца этого года.

Промоутер: «Это просто позор. Все уже устали ждать этот бой»

sport.ua