«Будет очень больно». Непобедимый хевивейтер – о мегафайте Джошуа и Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Известный боксер в супертяжелом весе Мозес Итаума (10-0, 8 КО) поделился ожиданиями от боя между Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) и Даниэлем Дюбуа (21-2, 20 КО):

«Я думал, что это будет односторонний бой. Я все еще так думаю, хотя полного избиения от Джошуа я здесь уже не вижу. Дюбуа имеет хороший джеб, очень недооцененный. У него хороший подбородок. Но Джошуа слишком опытен для него.

Я точно вижу настроение у Энтони. Он заряжен. Я вчера зашел в спортзал. Я говорю всем «Привет», когда прихожу в спортзал. Я ударил его кулаком и сказал: «Ты готов?» Он сказал: «Я чертовски готов» и посмотрел на меня. Я отошел. Тогда я понял, что Джошуа готов уничтожать. Кому-то будет очень больно».

Бой Энтони Джошуа – Даниэль Дюбуа состоится 21 сентября.

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sport.ua