IndyCar: Айлотт подписал контракт с Prema на 2025 год

Prema Racing готовится к дебюту в американской серии IndyCar – в апреле она официально подтвердила, что будет использовать силовые установки Chevrolet, а её руководитель Рене Росин пообещал, что у команды будет отличный состав.

Сегодня в Prema объявили о контракте с Каллумом Айлоттом, 25-летним британцем, вице-чемпионом Ф2 2020 года, в течение последних трёх лет выступавшим в IndyCar, хотя в этом сезоне он в основном участвовал в гонках на выносливость в составе Jota и пилотировал гиперкар Porsche.

С Prema Racing Каллум сотрудничал в 2017-м в европейской Формуле 3, и в том сезоне выиграл 6 гонок, а всего поднимался на подиум 11 раз. Но теперь он возвращается в итальянскую команду на новом витке её истории.

За его плечами 38 гонок в IndyCar, он дважды финишировал в первой пятёрке, и в Prema связывают с ним большие надежды.

Рене Росин, владелец команды: «Мы очень рады, что Каллум вернулся к нам, чтобы вместе писать новую главу в нашей истории. Мы отлично сотрудничали с ним в Формуле 3, но и после этого всегда следили за его успехами.

В прошлом он отлично нам подходил, и сейчас у нас такое впечатление, что мы просто продолжим сотрудничество. Он не раз доказывал свою великолепную скорость и гоночное мастерство во всех сериях, в которых выступал. Кроме того, его предыдущий опыт в IndyCar станет для нас бесценным достоянием.

Теперь появилась возможность вновь объединить усилия, и мы решительно настроены максимально эффективно её использовать».

Каллум Айлотт: «Я получил прекрасную возможность поработать с Prema в IndyCar, ведь команда готовится сделать первые шаги в этой американской серии. Я люблю гонки, мне нравятся машины IndyCar и нравится эта команда – здорово, что я вернулся в эту «итальянскую семью», как они её называют.

Нам предстоит объединить усилия и развивать этот особенный проект, впереди много работы, и я восторге от того, что присоединился к Prema – посмотрим, чего нам удастся добиться вместе».

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