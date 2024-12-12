Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Баколе

Известный конголезский супертяжеловес Мартин Баколе поделился мнением относительно предстоящего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Послушайте, меня удивил первый бой, особенно выступление Тайсона. Он должен был быть сосредоточенным, как в реванше с Уайлдером. Если у него будет такой же менталитет в реванше, я думаю, он нокаутирует Усика, как это сделал с Деонтеем. Но он должен быть сосредоточенным.

В первом бою один раунд изменил все. Один левый хук изменил все. Я хочу, чтобы Тайсон был на 100 процентов сосредоточен, а не игрался. Усик подходит к бою сосредоточенным. Тебе тоже надо таким быть», – сказал Баколе.

Ранее конголезский боксер Мартин Баколе рассказал, как остановил Александра Усика в спарринге и к каким негативным последствиям это привело.

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