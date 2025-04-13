Легендарный тренер: «Этот парень победит Усика и Мухаммеда Али»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Легендарный американский тренер Тедди Атлас высказался об украинском супертяжеловесе Александре Усике.

«Кто сейчас может победить Усика? Вы готовы к моему ответу? Это тот самый парень, который победил всех великих боксеров. Это отец-время. Он просто ждет своего момента.

Независимо от того, зовут ли вас Али, Луис или ваше имя Усик, он просто ждет своего часа. Он непобедим. А сейчас Усику 38 лет, хотя он в прекрасной форме из-за того, что ведет отличный образ жизни», – сказал Атлас.

Ранее известный американский промоутер компании Top Rank Боб Арум назвал лучшего боксера в истории.

sport.ua