Ф3: Рафаэль Камара одержал вторую победу в сезоне

Участник Гоночной академии Ferrari Рафаэль Камара из команды Trident выиграл воскресную гонку Формулы 3 в Бахрейне. Вместе с ним на подиум поднялись Каллум Вуазен из Rodin Motorsport и участник молодёжной программы Red Bull Тим Трамниц из MP Motorsport.
Лидер личного зачёта Камара стартовал с поула, как и на первом этапе сезона в Мельбурне. Но гораздо лучше тронулся с места обладатель второй позиции Вуазен. Лидеры бок о бок проехали первый поворот, на выходе из которого Каллум оказался на более выгодной траектории и вышел в лидеры гонки.
Чарли Вурц сохранил третье место, Кристин Хо – четвёртое, а Туукка Тапонен поднялся на пятую строчку. Неудачно стартовал Фредди Слейтер, финишировавший вторым в субботу – он откатился на пределы первой десятки.
В первом повороте второго круга из двадцати двух столкнулись Матиас Загазета, Иван Домингес и Сантьяго Рамос. Все трое смогли продолжить гонку, но были вынуждены заехать на пит-лейн, чтобы заменить повреждённые антикрылья. Тапонен поднялся на четвёртое место, обогнав Хо.
Ещё через круг Камара атаковал Вуазена и в первом повороте вернулся на первое место. Гонщик Rodin Motorsport не отступил, контратаковал в пятом повороте и вышел вперёд. На пятом круге Камара предпринял ещё одну попытку атаки в первом повороте и вновь поднялся на первое место. Ной Стромстед обогнал Хо в борьбе за пятое место.
На шестом круге в первом повороте Тапонен попробовал атаковать Вурца в первом повороте, но Чарли отбил атаку. Однако на следующем круге атака со стороны Туукки завершилась успехом, и гонщик ART поднялся на третье место.
На восьмом круге на выходе из второго поворота ошибся Тим Трамниц, этим воспользовался победитель спринта Никола Цолов и вышел на седьмое место. На следующем круге Цолов отыграл ещё одну позицию, обогнав на втором секторе Кристиана Хо.
К середине дистанции гонки Камара, показавший лучший круг, довёл отрыв от Вуазена до двух секунд. В свою очередь Каллум на три опережал Тапонена, за которым вплотную продолжал ехать Вурц.
На двенадцатом круге Тим Трамниц обогнал Цолова и Стромстеда в борьбе за пятое место на выходе из четвёртого поворота. На следующем круге Стромстед потерял ещё одну позицию, пропустив Цолова.
На семнадцатом круге Трамниц атаковал Чарли Вурца и на выходе из четвёртого поворота вышел вперёд на четвёртую позицию. На девятнадцатом круге на выходе из первого поворота Вурца обогнал Цолов, а впереди в борьбе за третье место Трамниц прошёл Тапонена на выходе из четвёртого поворота.
На двадцать первом круге Вурц потерял ещё две позиции после того, как в первом повороте его обогнал Стромстед, а в четвёртом – Алессандро Джусти. На последнем круге Вурц откатился на одиннадцатое место, поскольку его шины перестали держать трассу, и он уже не мог обороняться в полную силу.
Рафаэль Камара уверенно довёл гонку до второй победы в сезоне и укрепил лидерство в личном зачёте. Второе место Каллума Вуазена и третье Тима Трамница стали для них лучшим результатом в 2025 году.
Третий этап сезона Формулы 3 пройдёт в Имоле с 16 по 18 мая.
|Пилот
|Команда
|Круги
|1. Р.Камара
|Trident
|22
|2. К.Вуазен
|Rodin Motorsport
|22
|3. Т.Трамниц
|MP Motorsport
|22
|4. Т.Тапонен
|ART Grand Prix
|22
|5. Н.Цолов
|Campos Racing
|22
|6. Н.Стромстед
|Trident
|22
|7. А.Джусти
|MP Motorsport
|22
|8. М.Боя
|Campos Racing
|22
|9. Б.дель Пино
|MP Motorsport
|22
|10. К.Хо
|DAMS Lucas Oil
|22
|11. Ч.Вурц
|Trident
|22
|12. Л.ван Хёпен
|ART Grand Prix
|22
|13. Р.Билински
|Rodin Motorsport
|22
|14. С.Рамос
|Van Amersfoort Racing
|22
|15. Т.Наэль
|Van Amersfoort Racing
|22
|16. Т.Интрафувасак
|Campos Racing
|22
|17. Н.Леон
|Prema Racing
|22
|18. М.Стенсхорн
|Hitech TGR
|22
|19. И.Домингес
|Van Amersfoort Racing
|22
|20. Н.Лакорте
|DAMS Lucas Oil
|22
|21. Б.Бадоер
|Prema Racing
|22
|22. Д.Дюфек
|Hitech TGR
|22
|23. Л.Шарп
|Rodin Motorsport
|22
|24. Х.Сагрера
|AIX Racing
|22
|25. Н.Маринанджели
|AIX Racing
|22
|26. Ж.Си
|Hitech TGR
|22
|27. У.Угочукву
|Prema Racing
|22
|28. Д.Уортон
|ART Grand Prix
|22
|29. М.Загазета
|DAMS Lucas Oil
|22
|-. Ф.Слейтер
|AIX Racing
|02