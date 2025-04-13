Ф3: Рафаэль Камара одержал вторую победу в сезоне

Участник Гоночной академии Ferrari Рафаэль Камара из команды Trident выиграл воскресную гонку Формулы 3 в Бахрейне. Вместе с ним на подиум поднялись Каллум Вуазен из Rodin Motorsport и участник молодёжной программы Red Bull Тим Трамниц из MP Motorsport.

Лидер личного зачёта Камара стартовал с поула, как и на первом этапе сезона в Мельбурне. Но гораздо лучше тронулся с места обладатель второй позиции Вуазен. Лидеры бок о бок проехали первый поворот, на выходе из которого Каллум оказался на более выгодной траектории и вышел в лидеры гонки.

Чарли Вурц сохранил третье место, Кристин Хо – четвёртое, а Туукка Тапонен поднялся на пятую строчку. Неудачно стартовал Фредди Слейтер, финишировавший вторым в субботу – он откатился на пределы первой десятки.

В первом повороте второго круга из двадцати двух столкнулись Матиас Загазета, Иван Домингес и Сантьяго Рамос. Все трое смогли продолжить гонку, но были вынуждены заехать на пит-лейн, чтобы заменить повреждённые антикрылья. Тапонен поднялся на четвёртое место, обогнав Хо.

Ещё через круг Камара атаковал Вуазена и в первом повороте вернулся на первое место. Гонщик Rodin Motorsport не отступил, контратаковал в пятом повороте и вышел вперёд. На пятом круге Камара предпринял ещё одну попытку атаки в первом повороте и вновь поднялся на первое место. Ной Стромстед обогнал Хо в борьбе за пятое место.

На шестом круге в первом повороте Тапонен попробовал атаковать Вурца в первом повороте, но Чарли отбил атаку. Однако на следующем круге атака со стороны Туукки завершилась успехом, и гонщик ART поднялся на третье место.

На восьмом круге на выходе из второго поворота ошибся Тим Трамниц, этим воспользовался победитель спринта Никола Цолов и вышел на седьмое место. На следующем круге Цолов отыграл ещё одну позицию, обогнав на втором секторе Кристиана Хо.

К середине дистанции гонки Камара, показавший лучший круг, довёл отрыв от Вуазена до двух секунд. В свою очередь Каллум на три опережал Тапонена, за которым вплотную продолжал ехать Вурц.

На двенадцатом круге Тим Трамниц обогнал Цолова и Стромстеда в борьбе за пятое место на выходе из четвёртого поворота. На следующем круге Стромстед потерял ещё одну позицию, пропустив Цолова.

На семнадцатом круге Трамниц атаковал Чарли Вурца и на выходе из четвёртого поворота вышел вперёд на четвёртую позицию. На девятнадцатом круге на выходе из первого поворота Вурца обогнал Цолов, а впереди в борьбе за третье место Трамниц прошёл Тапонена на выходе из четвёртого поворота.

На двадцать первом круге Вурц потерял ещё две позиции после того, как в первом повороте его обогнал Стромстед, а в четвёртом – Алессандро Джусти. На последнем круге Вурц откатился на одиннадцатое место, поскольку его шины перестали держать трассу, и он уже не мог обороняться в полную силу.

Рафаэль Камара уверенно довёл гонку до второй победы в сезоне и укрепил лидерство в личном зачёте. Второе место Каллума Вуазена и третье Тима Трамница стали для них лучшим результатом в 2025 году.

Третий этап сезона Формулы 3 пройдёт в Имоле с 16 по 18 мая.

Пилот Команда Круги 1. Р.Камара Trident 22 2. К.Вуазен Rodin Motorsport 22 3. Т.Трамниц MP Motorsport 22 4. Т.Тапонен ART Grand Prix 22 5. Н.Цолов Campos Racing 22 6. Н.Стромстед Trident 22 7. А.Джусти MP Motorsport 22 8. М.Боя Campos Racing 22 9. Б.дель Пино MP Motorsport 22 10. К.Хо DAMS Lucas Oil 22 11. Ч.Вурц Trident 22 12. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 22 13. Р.Билински Rodin Motorsport 22 14. С.Рамос Van Amersfoort Racing 22 15. Т.Наэль Van Amersfoort Racing 22 16. Т.Интрафувасак Campos Racing 22 17. Н.Леон Prema Racing 22 18. М.Стенсхорн Hitech TGR 22 19. И.Домингес Van Amersfoort Racing 22 20. Н.Лакорте DAMS Lucas Oil 22 21. Б.Бадоер Prema Racing 22 22. Д.Дюфек Hitech TGR 22 23. Л.Шарп Rodin Motorsport 22 24. Х.Сагрера AIX Racing 22 25. Н.Маринанджели AIX Racing 22 26. Ж.Си Hitech TGR 22 27. У.Угочукву Prema Racing 22 28. Д.Уортон ART Grand Prix 22 29. М.Загазета DAMS Lucas Oil 22 -. Ф.Слейтер AIX Racing 02

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