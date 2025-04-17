Ландо Норрис: Я бы отдохнул ещё несколько дней

Ландо Норрис выиграл первую гонку сезона и надеялся на успешное продолжение, но с тех пор не побеждал и с каждой гонкой зарабатывал все меньше очков…

Ландо Норрис: «После Бахрейна мне нужно было пару дней отдохнуть, перезагрузиться. Я бы не отказался от ещё нескольких дней отдыха. Думаю, каждый спортсмен, как бы он ни старался отвлечься, всё равно думает о борьбе. Вот и я большую часть времени думал о возникших сложностях.

Я пытался убедить себя в том, что начало сезона было успешным, что я лидирую в чемпионате, выиграл первую гонку и был на подиуме во всех остальных, но я знаю, что могло быть лучше. Я хочу реализовать свой потенциал, а в данный момент его не реализую, поэтому недоволен.

Я знаю, что порой бываю слишком строг к себе. В 95% случаев это влияет позитивно и делает меня тем, кто я есть. Но я признаю, что бывали случаи, когда я наговорил слишком много негатива, и это засело в моей голове.

Если бы перед началом сезона мне сказали, что я буду лидировать в чемпионате после четырех гонок, я был бы счастлив. Видимо, я недостаточно напоминаю себе о позитивных моментах, и это главное, что мне нужно улучшить.

Я пытался разобраться с трудностями и причинами их возникновения. Вместе с командой мы начали выяснять, с чем связаны эти проблемы. Я пытаюсь улучшить ситуацию в этих областях, но не хочу начинать уик-энд с полной уверенностью в том, что на этот раз всё будет хорошо. Нужно работать, пытаться повлиять на то, что я могу изменить.

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