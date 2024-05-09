Доменикали: Скоро в календаре появятся новые трассы

Исполнительный директор Формулы 1 Стефано Доменикали заявил инвесторам, что в ближайшие годы в календаре появятся новые трассы…

Стефано Доменикали: «Во всем мире огромный интерес к нашим гонкам, огромный спрос со стороны промоутеров. Наша цель — поддерживать оптимальный стратегический баланс возможностей местоположения, сохраняя число гонок в календаре. Сейчас мы считаем календарь из 24 гонок оптимальным.

Мы и все вы видим, как в последние годы выросло качество организации мероприятий, как вырос экономический эффект – для нас и для промоутеров. И высокий спрос на проведение гонок говорит о том, что мы выбрали верную стратегию.

Важно найти оптимальный баланс между разными континентами, которые хотят принимать Гран При. В ближайшие пару лет мы увидим гонки на новых трассах, подтвердим гонки в некоторых новых местах, которые будут очень привлекательными для развития бизнеса Формулы 1».

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