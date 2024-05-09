Рим. Марта Костюк против Наоми Осаки во втором круге: превью матча

Украинская теннисистка Марта Костюк сегодня стартует на турнире WTA 1000 в Риме. Поединок против экс-первой ракетки мира Наоми Осаки пройдет третьим запуском на Grandstand Arena (ориентировочное начало матча в 14:30 по киевскому времени)

Дата рождения: 28/06/2002 (21 год)

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2023 — Austin)

Высший рейтинг WTA: 20 (06/05/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 09.05.2024): 199/116

Призовые за карьеру: $4,192,423

Дата рождения: 16/10/1997 (26 лет)

Место рождения: Осака, Япония

Рост: 180 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 7 (2021 — Australian Open; 2020 — US Open; 2019 — Australian Open, Osaka, Beijing; 2018 — Indian Wells, US Open)

Высший рейтинг WTA: 1 (28/01/2019) — провела на 1-й строчке 25 недель (17-й результат в истории)

Побед/Поражений за карьеру (на 09.05.2024): 275/156

Призовые за карьеру: $21,506,941

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H2H: 0-1

2020 | US Open | Хард | R3 | Осака — 6:3, 6:7(4), 6:2

Путь на турнире

Марта Костюк

R1: BYE

Наоми Осака

R1: Клара Бурель (Франция, №45) 7:6(2), 6:1

История на турнире

Марта Костюк — 5/3 | Костюк четвертый раз выступит на турнире в Риме. В прошлом году она прошла в третий раунд, что стало ее лучшим результатом на этих соревнованиях.

Наоми Осака — 3/3 | Осака четвертый раз играет в Риме (впервые с 2021 года). Ее лучший результат — четвертьфинал в 2019 году.

Выступления на грунте (на 09/05/2024):

Марта Костюк — 67/33 (4/2 в этом году)

Наоми Осака — 50/37 (2/2 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Марта Костюк — 19/8

Grand Slam — 4/1 | AO — 1/4

WTA 1000 — 4/3 | Доха — R2, Индиан-Уэллс — 1/2, Мадрид — R2

WTA 500 — 11/4 | Брисбен — R2, Аделаида — 1/4, Сан-Диего — Финал, Штутгарт — Финал

Наоми Осака — 9/8

Grand Slam — 0/1 | АО — R1

WTA 1000 — 7/4 | Доха — 1/4, Индиан-Уэллс — R3, Майами — R3, Мадрид — R2

WTA 500 — 1/2 | Брисбен — R2, Абу-Даби — R1

WTA 250 — 0/1 | Руан — R1

BJKC — 1/0

Последние 5 матчей:

Марта Костюк — П, П, В, В, В

Наоми Осака — В, П, В, П, В

Национальный фактор:

Марта Костюк — 9/2 | Костюк выиграла семь подряд матчей против теннисисток из Японии. В этом сезоне она победила Май Хонтаму на турнире в Индиан-Уэллс.

Наоми Осака — 12/6 | Осака выиграла четыре последних матча против украинских теннисисток. В этом сезоне она обыграла Элину Свитолину на турнире в Майами.

Марта Костюк — проведет свой 166-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 87 побед (53%)

Наоми Осака — проведет свой 275-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 178 побед (65%)

Марта Костюк — сыграет свой 41-й матч в основной сетке на турнирах WTA 1000. На ее счету 16 побед (40%)

Наоми Осака — сыграет свой 98-й матч в основной сетке на турнирах WTA 1000. На ее счету 63 победы (65%)

Победительница этого матча получит 30 435 евро призовых и 65 рейтинговых очков. Проигравшая — 16 965 евро призовых и 35 рейтинговых очков

Котировки букмекеров:

Компания Vbet считает небольшой фавориткой матча Марту Костюк и предлагает на ее победу коэффициент — 1,81. Успех Наоми Осаки в этом матче оценивается коэффициентом — 2,14.

Похожие коэффициенты предлагают букмекеры Favbet — победа Марты Костюк — 1,82, а победа Наоми Осаки оценивается коэффициентом — 2,07.

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btu.org.ua