Рейтинг ATP. Синнер остается первой ракеткой мира, Дрэйпер обновил свой личный рекорд

Ассоциация теннисистов профессионалов опубликовала обновлённый рейтинг



Янник Синнер начинает 38-ю неделю в статусе первой ракетки мира. Напомним, что в ближайшие три месяца итальянец не сможет выступать в Туре из-за дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

В топ-10 мирового рейтинга произошло только одно изменение: “нейтральный” Андрей Рублев, после победы на турнире в Дохе, поднялся на 9-е место, а американец Томми Пол опустился на 10-ю строчку.

Обновили свои личные рекорды в рейтинге финалисты турниров в Дохе и Рио-де-Жанейро – Джек Дрэйпер и Александр Мюллер.

ТОП-10 рейтинга ATP (на 24.02.2025)

1. Янник Синнер (Италия) – 11330 очков

2. Александр Зверев (Германия) – 8135 очков

3. Карлос Алькарас (Испания) – 7510 очков

4. Тэйлор Фритц (США) – 4900 очков

5. Каспер Рууд (Норвегия) – 4325 очков

6. Даниил Медведев (-) – 4030 очков

7. Новак Джокович (Сербия) – 3900 очков

8. Алекс Де Минор (Австралия) – 3785 очков

9. Андрей Рублёв (-) – 3670 очков (+1)

10. Томми Пол (США) – 3280 очков (-1)

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Личные рекорды теннисистов из топ-100:

12. Джек Дрэйпер (Великобритания)

22. Иржи Легечка (Чехия)

29. Джованни Мпетши Перрикар (Франция)

36. Педро Мартинес (Испания)

41. Александр Мюллер (Франция)

56. Зизу Бергс (Бельгия)

67. Франсиско Комесанья (Аргентина)

69. Камилло Уго Карабелли (Аргентина)

71. Хамад Меджедович (Сербия)

87. Жайме Фариа (Португалия) – дебют в топ-100

98. Рафаэль Колиньон (Бельгия) – дебют в топ-100

Чемпионская гонка ATP (на 24.02.2024)

1. Янник Синнер (Италия) – 2000 очков

2. Александр Зверев (Германия) – 1505 очков

3. Карлос Алькарас (Испания) – 1000 очков

4. Алекс де Минор (Австралия) – 885 очков

5. Новак Джокович (Сербия) – 850 очков

6. Бен Шелтон (США) – 850 очков

7. Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 805 очков

8. Андрей Рублев (-) – 710 очков

9. Томми Пол (США) – 700 очков

10. Иржи Легечка (Чехия) – 700 очков

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