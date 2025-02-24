Паркер обратился к Усику после брутального нокаута против Баколе

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер

22 февраля в Эр-Рияде состоялось большое шоу бокса под названием The Last Crescendo.

В соглавном поединке сошлись Джозеф Паркер и Мартин Баколе. Новозеландец уже во 2-м раунде нокаутировал оппонента и завершил бой.

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После поединка Паркер вызвал украинского боксера Александра Усика на бой.

«Кто следующий? Как я могу получить поединок за титул чемпиона мира? Как я могу снова стать чемпионом? Если Александру Усику нужен партнер для танцев, я попрошу Фрэнка Уоррена сделать этот бой», – сказал Паркер.

Паркер владеет титулом временно чемпиона WBО. Полноценный титул принадлежит Усику.

sport.ua