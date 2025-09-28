ВОРРЕН: «Если Усик освободит титул, то британец станет чемпионом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен

Промоутер Фрэнк Уоррен объяснил, что для британца Фабио Уордли значит бой с Джозефом Паркером.

«Усик боксирует два раза в год, Уордли четвертый в очереди на бой за титул, поэтому ему пришлось бы ждать два года, прежде чем получить шанс. Сейчас Фабио в одном поединке от боя с Усиком. Он видит в этом возможность стать первым – все или ничего. Победитель получит бой с Усиком, или же Александр освободит титул. В таком случае британец станет чемпионом, если одолеет Паркера», – сказал Уордли.

25 октября 2025 года состоится бой между временным чемпионом WBA Фабио Вордли и временным чемпионом WBO Джозефом Паркером – победитель этого боя станет следующим соперником Александра Усика.

