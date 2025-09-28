Спустя 8 лет. Клуб украинского футболиста в АПЛ прервал неутешительную серию

Клуб украинского футболиста в АПЛ прервал неутешительную серию спустя 8 лет.

"Сандерленд" 27 сентября победил на выезде "Ноттингем Форест". Для новичка АПЛ эта победа стала первой в гостевом матче с сезона 2016/2017.

6 мая 2017 года "Сандерленд" в гостях победил "Халл Сити" со счётом 2:0. В своих последних гостевых матч АПЛ, "Чёрные коты" уступили "Арсеналу" и "Челси" и по итогу вылетели из высшего дивизиона.

К слову, сейчас "Сандерленд" занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ с 11-ю баллами.

Напомним, что в "Сандерленде" играет украинский нападающий Тимур Тутеров.

