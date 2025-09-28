“Эти проклятые китайцы”. Лоренцо Музетти извинился за скандальное высказывание в Пекине

Девятая ракетка мира обратился к китайским болельщикам в соцсетях после эмоционального инцидента



Лоренцо Музетти с трудом преодолел первый круг турнира ATP 500 в Пекине, обыграв француза Джованни Мпетши Перрикара, 7:6(3), 6:7(4), 6:4. Во время напряженного тай-брейка второго сета итальянец не выдержал и воскликнул: “Эти проклятые китайцы… они все время кашляют!”, не учтя, что на корте установлены микрофоны.

Высказывание быстро получило огласку, вызвав волну критики в адрес Музетти. Менее чем за сутки итальянский теннисист публично обратился к китайским болельщикам в соцсетях, назвав свои слова проявлением эмоционального напряжения.

“Я искренне прошу прощения за сказанное. Мои слова были направлены только к нескольким людям на трибунах, которые постоянно кашляли и мешали игре. Они никогда не касались китайского народа. То, как я высказался, было неправильным и оскорбительным”, – написал Музетти.

Теннисист подчеркнул, что всегда ценил теплый прием в Китае, где выступает еще с 2018 года.

“Еще раз прошу прощения. Я глубоко уважаю вас, здесь я чувствую себя как дома, ценю ваше тепло и доброту, которые всегда получаю от вас”.

Ранее в скандал из-за критики китайской кухни попала Тэйлор Таунсенд, которая потом тоже извинилась за свои слова.



