Доха. Дрейпер совершил камбэк против Легечки, Оже-Альяссим не смог выйти в третий финал в сезоне

На турнире ATP 500 в Катаре определились участники финального поединка



Доха, Катар • 17-22 февраля • хард • $3,035,960

Действующий чемпион: Карен Хачанов (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Джек Дрейпер (Великобритания, 8) – Иржи Легечка (Чехия) 3:6, 7:6(2), 6:3

Андрей Рублев (-, 5) – Алекс де Минор (Австралия, 2) 7:5, 4:6, 7:6(5)

• Джек Дрейпер второй раз за три встречи победил Иржи Легечку и вышел в пятый финал на турнирах ATP в карьере (второй категории ATP 500). За свой третий титул британец сыграет против Андрея Рублева, которому уступил во всех трех очных поединках (последний состоялся на US Open-2023).

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