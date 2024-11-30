Машину Марты Костюк ограбили в Милане, пока она была на концерте известной рок-группы

Марта Костюк вчера съездила в Милан, где посетила концерт группы Kaleo и встретилась с солистом Йокулем Юлиуссоном



«Спасибо, спасибо, спасибо!!!! Какое потрясающее шоу 🥹🥹 Кто знает меня, тот знает, как сильно я люблю этих ребят ♥️ и для JJ, ты такой крутой!!!!», – написала Марта в своих соц сетях.

Радость от поездки была омрачена тем, что машину теннисистки ограбили на платной парковке, выбив заднее стекло.

«Драгоценная поездка в Милан. Кто бы это ни сделал – благослови тебя Господь. Воистину», – отреагировала на этот инцидент Марта Костюк.



Позже, в сторис своего Инстаграм добавила, что видимо грабители не из мира спорта, поскольку не забрали из багажника спортивный инвентарь.

Напомним, что Марта Костюк готовится к новому сезону в академии Патрика Муратоглу. Свой первый турнир украинка проведет в первых числах января в Брисбене.

btu.org.ua