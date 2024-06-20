Берлин. Гауфф и Жабер поспорят за место в полуфинале соревнований

Результаты матчей второго круга на турнире WTA 500 в Германии

Берлин, Германия • 17-23 июня • трава • $922,573

Действующая чемпионка: Петра Квитова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Коко Гауфф (США, 1) — Екатерина Александрова (-) 7:6(6), 6:2

Онс Жабер (Тунис, 8) — Линда Носкова (Чехия) 6:7(5), 6:3, 6:4

Джессика Пегула (США, 4) — Донна Векич (Хорватия, WC) 6:4, 7:5

Катержина Синякова (Чехия, Q) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 6) 6:4, 6:4

Виктория Азаренко (-) — Зейнеп Сёнмез (Турция, Q) 6:3, 6:3

Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Вероника Кудерметова (-, Q) 6:4, 7:5

Анна Калинская (-) — Маркета Вондроушова (Чехия, 5) 5:5 (отказ)

Арина Соболенко (-, 2) — Дарья Касаткина (-) 6:1, 6:4

Коко Гауфф и Онс Жабер проведут восьмое противостояние: американка выиграла в пяти матчах, в том числе в этом сезоне в четвертьфинале Ролан Гаррос. Их единственная встреча на травяном покрытии состоялась два года назад в Берлине, где тунисская тенисистка победила в полуфинале и в итоге стала чемпионкой турнира.

Джессика Пегула во второй раз обыграла Донну Векич на траве: два года назад теннисистки встречались на старте Уимблдона. Американка сыграет четвёртый четвертьфинал на этом покрытии и попробует впервые выйти в полуфинал. Соперницей Пегулы будет Катержина Синякова, которую она победила в двух из трёх матчей, однако проиграла чешке на траве в Бад-Гомбурге в 2021 году.

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