Соболенко – Анисимова: где смотреть финал US Open 2025

6 сентября в Нью-Йорке состоится финал Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде. За титул US Open 2025 сразятся первая ракетка мира Арина Соболенко и американская теннисистка Аманда Анисимова. Поединок уже называют противостоянием мощи и стабильности против амбиций и поддержки домашних трибун. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Матч будет транслироваться в нескольких местах. Самые известные это tennistv.com и sportplus.live. Также игру транслирует канал Eurosport, который доступен на разных он-лайн платформах, в том числе MEGOGO. Игра состоится в 23:00 по киевскому времени, 6 сентября

Арина Соболенко

Для Арины Соболенко этот сезон на турнирах «Большого шлема» складывается весьма успешно: из четырех мейджоров она в третий раз вышла в финал. Лишь на Уимблдоне белоруска остановилась в полуфинале. При этом два предыдущих финала против американок оказались для нее неудачными. Теперь Соболенко защищает свой титул на US Open, где у нее уже три победы в одиночном разряде – все на харде.

До полуфинала теннисистка шла безупречно, обыгрывая соперниц в двух сетах: Масарова (7:5, 6:1), Кудерметова (7:6, 6:2), Фернандес (7:6, 6:3), Букса (6:1, 6:4). В четвертьфинале Вондроушова снялась из-за травмы, а в полуфинале Соболенко одержала непростую победу над Джессикой Пегулой – 4:6, 6:3, 6:4. Предстоящий финал станет для нее восьмым в сезоне, из которых три завершились победами. Ставка Арины – на мощную игру и стабильность.

Аманда Анисимова

Американка Аманда Анисимова переживает один из лучших сезонов в карьере, сумев пробиться во второй подряд финал «шлема». На Уимблдоне она проиграла Игe Швентек – 0:6, 0:6, но сделала правильные выводы. В Нью-Йорке Анисимова прошла непростой путь: уверенные победы над Биррелл и Джойнт, затем тяжелая встреча с Жаклин Кристиан – 6:4, 4:6, 6:2. В четвертом раунде она разгромила Хаддад Майю – 6:0, 6:3.

В четвертьфинале Анисимова взяла реванш у Швентек за поражение в Лондоне – 6:4, 6:3. В полуфинале ее ждала изнурительная битва против экс-первой ракетки мира Наоми Осаки, где американка проявила характер и победила – 6:7, 7:6, 6:3. До первого титула «Большого шлема» ей остался всего один шаг, но соперница – действующая чемпионка.

Личные встречи

Соболенко и Анисимова встречались девять раз, и пока преимущество на стороне американки – 6:3. Их последняя встреча прошла на Уимблдоне-2025, где Анисимова победила в напряженной борьбе – 6:4, 4:6, 6:4. Этот факт добавляет интриги к финалу US Open.

Прогноз

Букмекеры отдают небольшой перевес Арине Соболенко, ведь она занимает первую строчку мирового рейтинга и демонстрирует стабильную форму. Однако фактор домашней публики сыграет в пользу Анисимовой, которая мечтает о первом титуле «Большого шлема».

Эксперты считают, что матч будет упорным и затянется, а явного фаворита не будет. Перспективной выглядит ставка на тотал больше 21,5 геймов. Букмекерские компании оценивают вероятность такого исхода коэффициентом 1.80.

