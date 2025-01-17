Экс-вторая ракетка мира – о матче Костюк против Бадосы: “Контроль над эмоциями будет ключевым фактором для успеха”

Эксперт телеканала Eurosport и бывшая вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха поделился мыслями относительно предстоящего матча своей соотечественницы против украинки Марты Костюк на Australian Open



«Какой шанс для них обоих, – говорит Корретха. – Я думаю, что Паула показывает, как она улучшает свой уровень уже по ходу соревнований, ведь накануне турнира она играла не так хорошо. Она находит свой ритм и остаётся такой же агрессивной, как всегда. Они обе знают, что имеют отличный шанс попасть в четвёртый раунд.

Марта – великолепная теннисистка, великолепный контратакующий игрок, очень умная спортсменка. Пауле нужно будет делать идеальный выбор своих ударов. Ей нужно быть готовой к большой битве. Контроль над эмоциями будет ключевым фактором для успеха, поскольку я прогнозирую очень напряженный матч.

Верю, что у Паулы главным ее оружием будут подача и форхенд. Ей нужно будет давить на Марту на ее второй подаче и заставлять ее чувствовать себя неудобно. Бадоса имеет отличный шанс пройти в четвёртый круг, но ей придётся очень сильно побороться, чтобы это сделать».

Australian Open. Марта Костюк против Паулы Бадосы в третьем круге: анонс матча

Поединок между Мартой Костюк и Паулой Бадосой пройдет в Мельбурне завтра 17 января и начнется в 03:30 ночи по киевскому времени.

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