Рейтинг ATP. Овчаренко и Урсу поднялись в мировой классификации, Сачко и Крутых ухудшил свои позиции

Позиции украинцев в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов



Виталий Сачко на этой неделе остается первой ракеткой Украины, занимая 213-е место (-3). Второй номер национального рейтинга Александр Овчаренко поднялся на 346-е место (+3).

В топ-500 рейтинга АТР входят еще четыре представителя Украины: Вадим Урсу – 425-е место (+22), Алексей Крутых – 445-е место (-6), Эрик Ваншельбойм – 474-е место (-6) и Юрий Джавакян – 484-е место (-5).

Наибольший прогресс в рейтинге среди украинцев на этой неделе показал Владимир Якубенко, который поднялся на 1387-е место (+481). Наибольший регресс на этой неделе у Ивана Кременчуцкого – 1869-е место (-202).

• Календарь турниров украинских теннисистов (ATP/ITF)

В национальном парном рейтинге лидерство удерживает Денис Молчанов, который на этой неделе занимает 101-е место (-2). Виталий Сачко занимает 134-е место в парном рейтинге АТР (-2), а третьей ракеткой Украины в паре стал Владислав Орлов – 320-е место (+46).

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> РЕЙТИНГ ATP на 7 июля 2025 года | одиночный разряд

> РЕЙТИНГ ATP на 7 июля 2025 года | парный разряд

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