Названы лучшие игроки на Клубном ЧМ.

После завершения клубного чемпионата мира по футболу 2025 года в США названы обладатели главных индивидуальных наград турнира, сообщает euro.com.ua со ссылкой на источник. Финальный матч состоялся 13 июля в Ист-Резерфорде, где лондонский «Челси» уверенно обыграл французский ПСЖ со счётом 3:0.

Главным героем финала стал полузащитник «Челси» Коул Палмер, признанный лучшим игроком клубного чемпионата мира 2025 (Golden Ball). Он оформил дубль, поразив ворота ПСЖ дважды, а также отдал результативную передачу на Жоао Педро, который установил окончательный счёт встречи. «Эти эмоции невозможно описать словами. В такие моменты понимаешь, ради чего работаешь каждый день», — отметил Палмер в интервью клубному сайту после матча.

Лучшим вратарём турнира (Golden Glove) стал Роберт Санчес из «Челси». Испанский голкипер отстоял финальный матч всухую и показал надёжную игру на протяжении всего турнира, внеся существенный вклад в итоговую победу лондонцев.

Награду лучшему молодому игроку (FIFA Best Young Player Award) получил 19-летний полузащитник ПСЖ Дезирэ Дуе. Несмотря на поражение в финале, молодой француз стал одним из самых заметных футболистов турнира, стабильно демонстрируя зрелую игру и высокий уровень мастерства. Тренерский штаб ПСЖ отметил, что Дуе продолжает развиваться и уже сейчас заслуживает сравнения с ведущими игроками европейского футбола.

Сам финал клубного чемпионата мира 2025 года стал историческим для обеих команд. Для «Челси» это уже второй титул в этом престижном турнире — впервые лондонцы стали клубными чемпионами мира в 2021 году. Для ПСЖ участие в финале стало дебютным: ранее французский клуб не проходил дальше полуфинальной стадии.

Как отмечают аналитики, победа «Челси» подтверждает высокий уровень английского футбола на международной арене. А для ПСЖ финал стал важным этапом в истории клуба, несмотря на итоговое поражение.

Напомним, мы также писали о том, что Челси одержал победу над ПСЖ со счетом 3:0