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Футбол

В который раз? Нападающий Ньюкасла рассказал о своём будущем

В который раз? Нападающий Ньюкасла рассказал о своём будущем

    • Нападающий "Ньюкасла" рассказал о своём будущем.

    Александер Исак в интервью fotbolskanalen рассказал, что концентрируется на выступлениях за клуб. Футболисты хотят попасть в Лигу Чемпионов.

    "На самом деле, тут особо нечего сказать. Я несколько раз комментировал свою ситуацию и безопасность в Ньюкасле. Уже писали, как сильно я люблю этот город и этот клуб, как мне там нравится. Я не думаю о будущем. Я просто хочу выступать за "Ньюкасл". Мы выиграли кубок, но хотим финишировать уверенно и попасть в Лигу чемпионов. Именно на этом я и сосредоточен.

    У меня нет причин рассматривать что-либо другое (кроме "Ньюкасла"). Я чувствую себя невероятно комфортно в Ньюкасле. Я сосредоточен только на игре", — сказал Исак.

    Шведский нападающий не в курсе интереса к нему других клубов.

    "Честно говоря, я мало что знаю. Внутри клуба и с нашей стороны никаких обсуждений не ведется. Я полностью сосредоточен на игре", – заявил шведский нападающий.

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    • В этом сезоне Исак провёл 33 матча, в которых отметился 23-мя голами и пятью голевыми передачами. Контракт нападающего с "Ньюкаслом" действителен до 2028 года.

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