Джошуа получил надежду на бой за титул чемпиона мира. Все из-за Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Всемирная боксерская организация (WBO) официально обязала украинского боксера Александра Усика провести защиту титула против Джозефа Паркера.

Президент WBO Густаво Оливери дал Усику 30 дней, чтобы договориться с Паркером о бое.

За ситуацию внимательно следит бывший чемпион мира Энтони Джошуа. ЭйДжей и его команда надеется, что Усик примет бой с Паркером. В таком случае Джошуа планирует провести свой следующий бой против Даниэля Дюбуа за титул чемпион мира в хевивейте по версии IBF.

В прошлом году Джошуа сенсационно был деклассирован Дюбуа, проиграв брутальным нокаутом в пятом раунде.

sport.ua