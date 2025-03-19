Джошуа получил надежду на бой за титул чемпиона мира. Все из-за Усика

Всемирная боксерская организация (WBO) официально обязала украинского боксера Александра Усика провести защиту титула против Джозефа Паркера.
Президент WBO Густаво Оливери дал Усику 30 дней, чтобы договориться с Паркером о бое.
За ситуацию внимательно следит бывший чемпион мира Энтони Джошуа. ЭйДжей и его команда надеется, что Усик примет бой с Паркером. В таком случае Джошуа планирует провести свой следующий бой против Даниэля Дюбуа за титул чемпион мира в хевивейте по версии IBF.
В прошлом году Джошуа сенсационно был деклассирован Дюбуа, проиграв брутальным нокаутом в пятом раунде.