Нагельсманн: Италия играет в хороший футбол, но Германия хочет выиграть

Юлиан Нагельсманн, главный тренер сборной Германии, поделился своими ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги наций, где его подопечные сыграют против Италии.

"Мы хотим выиграть как можно больше матчей и победить в Лиге наций, но мы также знаем, что нам противостоит очень сильный соперник в Италии. Мы должны победить, а тогда мы сможем говорить о потенциальном выигрыше трофея.

Завтра будет трудно, но мы хотим атаковать и забивать. Очевидно, что мы также должны хорошо защищаться, но речь идет о балансе между этими двумя задачами. Каждый на поле должен и атаковать, и защищаться, таков наш подход", – сказал специалист.