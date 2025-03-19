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Футбол

Нагельсманн: Италия играет в хороший футбол, но Германия хочет выиграть

Нагельсманн: Италия играет в хороший футбол, но Германия хочет выиграть

    • Юлиан Нагельсманн, главный тренер сборной Германии, поделился своими ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги наций, где его подопечные сыграют против Италии.

    "Мы хотим выиграть как можно больше матчей и победить в Лиге наций, но мы также знаем, что нам противостоит очень сильный соперник в Италии. Мы должны победить, а тогда мы сможем говорить о потенциальном выигрыше трофея.

    Завтра будет трудно, но мы хотим атаковать и забивать. Очевидно, что мы также должны хорошо защищаться, но речь идет о балансе между этими двумя задачами. Каждый на поле должен и атаковать, и защищаться, таков наш подход", – сказал специалист.

    Напомним, что матч Италия – Германия стартует 20 марта в 21:45 по Киеву.

    www.ua-football.com

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