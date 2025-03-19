ВИДЕО. Паркер спел для Усика на пляже и вызвал украинца на бой

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер (36–3, 24 КО) бросил вызов обладателю титулов WBC, WBA и WBO Александру Усику (23–0, 14 КО).

Новозеландский боксер опубликовал видео в своих социальных сетях – Паркер подпевает песню Шанаи Твейн «You're Still The One» на пляже. Кроме того, Джозеф опубликовал эпизоды карьеры украинского боксера, моменты тренировок и танцы. Вероятно, это один из самых красивых вызовов на бой.

Всемирная боксерская организация приняла решение, что Усик обязан провести обязательную защиту титула WBO против Паркера. Украинец ответил, что его интересует бой с британцем Даниелем Дюбуа, но в этом случает он может потерять пояс.

ВИДЕО. Паркер обратился к Усику под песню «You're Still The One»

sport.ua