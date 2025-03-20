Тони БЕЛЛЬЮ: «Этот парень был талантливее Усика»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Бывший чемпион мира Тони Беллью назвал боксера, который, по его мнению, был более талантливым, чем Александр Усик.

«Усик был на высоте, но я должен сказать, что мой старый приятель Джеймс Дигейл был более талантлив. Мы с ним были близки на протяжении всей нашей карьеры, я спарринговал с ним, когда мы оба были любителями, а также когда мне нужны были жесткие спарринги. Он умел делать на ринге все что угодно, он был жестким парнем», – сказал Беллью.

Ранее Тони Беллью выбрал сильнейшего между праймовыми украинскими супертяжами Владимиром Кличко и Александром Усиком.

sport.ua