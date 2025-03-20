Норрис: Характер MCL39 надо сделать более предсказуемым

Ландо Норрис идеально начал новый сезон: в Австралии он сначала выиграл квалификацию, а затем одержал победу в Гран При. Британский гонщик McLaren впервые в карьере лидирует в личном зачёте чемпионата мира, но уверяет, что пока об этом не думает.

Ландо Норрис: «После гонки в Мельбурне я провёл несколько дней на Тайване, просто расслаблялся и восстанавливал силы, ведь пока особо праздновать нечего. Надеюсь, уик-энд в Шанхае сложится для нас ещё лучше, а нам будет несколько проще.

Думаю, что гонку в Австралии мы провели отлично, наше преимущество перед соперниками в какой-то момент достигло 15 секунд – или сколько там было? Только благодаря автомобилю безопасности они смогли нас догнать, так что им ещё повезло.

Но теперь нас ждёт очередной уик-энд, очередная гонка, и мы полны надежд. Не скажу, что мы так уж уверены в том, что в Шанхае всё пройдёт по точно такому же сценарию – например, мы ожидаем, что сейчас Ferrari сможет выступить намного сильнее. Мы также видели, что Red Bull очень быстры.

Но если квалификация пройдёт идеально, то преимущество всё-таки будет на нашей стороне. Однако соперники совсем близко, поэтому мне надо прибавить в ряде аспектов. В частности, мой старт в Мельбурне был неплохим, но идеальным его не назовёшь. И я знаю, из-за чего в момент разгона я потерял темп, но также надо подчеркнуть, что хотя машина работает хорошо, пилотировать всё-таки непросто.

Мы знаем, что на мокрой трассе Макс Ферстаппен мог ехать в таком же темпе, как мы, хотя на сухом асфальте у нас было небольшое преимущество. В общем, нам предстоит поработать, чтобы поведение машины стало более предсказуемым, и управлять MCL39 было комфортнее. Но в целом мы на хорошем уровне, и жаловаться не на что.

Мы с Оскаром Пиастри можем говорить о каких-то моментах, которые помогут нашим специалистам на базе команды точне определиться с направлением модернизации машины. Да, она быстрая, но нам всегда хочется большего.

Хотя я лидирую в чемпионате, дополнительного прессинга не чувствую, это для меня ничего не меняет, я стараюсь об этом не думать и не собираюсь менять своего подхода к работе. Команде тоже ничего не нужно менять. Позади только первый этап, и полагаю, что сейчас нужно немного успокоиться и сохранять максимальную собранность.

А о победе в чемпионате я не собираюсь думать, пока позади не будет хотя бы половина сезона».

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