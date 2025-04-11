Леклер уверен, что Скудерия постепенно догонит лидеров

Шарль Леклер уверен, что Ferrari постепенно сможет сократить отставание от соперников, которые пока опережают итальянскую команду, и надеется, что уже в Бахрейне она сможет сделать шаг вперёд. Но если Скудерии и удастся выйти на уровень лидеров, то это произойдёт ещё через какое-то время.



Шарль Леклер: «В этот уик-энд мы получим несколько новинок, и я надеюсь, что они помогут нам немного сократить отставание. Хотя не думаю, что их будет достаточно, чтобы его полностью отыграть. Тем не менее это всё равно будет довольно значительный шаг.

Полагаю, в Сузуке отставание от лидеров было на уровне двух-трёх десятых, и мы должны очень напряжённо трудиться, чтобы догнать McLaren. Но не сомневаюсь, что нам это по силам – надеюсь, в скором времени мы получим очередные новинки, и они помогут нам подобраться к ним поближе.

Что касается результатов, то думаю, что они пока останутся примерно на прежнем уровне. Несколько сократится наше отставание, но вряд ли этого будет достаточно, чтобы уже в этот уик-энд выйти на уровень McLaren или Макса Ферстаппена.

Надеюсь, постепенно нам это удастся – безусловно, перед нами стоит именно такая цель. Однако пока мы находимся примерно на третьем или на четвёртом месте по скорости».

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