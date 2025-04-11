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Автоспорт

Леклер уверен, что Скудерия постепенно догонит лидеров

Леклер уверен, что Скудерия постепенно догонит лидеров

Шарль Леклер уверен, что Ferrari постепенно сможет сократить отставание от соперников, которые пока опережают итальянскую команду, и надеется, что уже в Бахрейне она сможет сделать шаг вперёд. Но если Скудерии и удастся выйти на уровень лидеров, то это произойдёт ещё через какое-то время.
    
Шарль Леклер: «В этот уик-энд мы получим несколько новинок, и я надеюсь, что они помогут нам немного сократить отставание. Хотя не думаю, что их будет достаточно, чтобы его полностью отыграть. Тем не менее это всё равно будет довольно значительный шаг.

Полагаю, в Сузуке отставание от лидеров было на уровне двух-трёх десятых, и мы должны очень напряжённо трудиться, чтобы догнать McLaren. Но не сомневаюсь, что нам это по силам – надеюсь, в скором времени мы получим очередные новинки, и они помогут нам подобраться к ним поближе.

Что касается результатов, то думаю, что они пока останутся примерно на прежнем уровне. Несколько сократится наше отставание, но вряд ли этого будет достаточно, чтобы уже в этот уик-энд выйти на уровень McLaren или Макса Ферстаппена.

Надеюсь, постепенно нам это удастся – безусловно, перед нами стоит именно такая цель. Однако пока мы находимся примерно на третьем или на четвёртом месте по скорости».

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