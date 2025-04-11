Рой Джонс рассказал, кто должен стать соперником Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Рой Джонс

Легендарный американский боксер Рой Джонс высказался о будущем украинского боксера Александра Усика.

«Я считаю, Усик выберет того соперника, который будет на ходу. Сейчас много классных боксеров, никто особо не выделяется. Он ждет следующего, кто выделится.

Сейчас Паркер на ходу. И я бы хотел, чтобы именно Джозеф стал следующим соперником Александра», – сказал Джонс.

Напомним, что всемирная боксерская организация (WBO) официально обязала украинского боксера Александра Усика провести защиту титула против Джозефа Паркера.

Президент WBO Густаво Оливери дал Усику 30 дней, чтобы договориться с Паркером о бое.

sport.ua