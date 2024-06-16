Бенавидес оценил свою победу над Гвоздиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Бенавидес

Временный чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Дэвид Бенавидес (29-0, 24 КО) прокомментировал победу над Александром Гвоздиком (20-2, 16 KO).

«Я думаю, что выступил на 7 из 10. Александр – отличный боец. Я думаю, что провел хороший бой, тяжелый бой. Мы будем двигаться дальше.

Мы все еще рассматриваем возможность боя за титул во втором среднем весе против Сауля Альвареса или просто за титул, если он станет вакантным», – сказал Бенавидес.

Поединок продлился все 12 раундов и закончился уверенной победой Бенавидеса по очкам: 116-112, 117-111, 119-109.

Отметим, что Сауль Альварес владеет всеми поясами второго среднего веса (до 76,2 кг). Бенавидес в бою с Гвоздиком поднялся на дивизион выше (до 79,4 кг).

sport.ua