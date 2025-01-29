БЕРИНЧИК: «Он отказался со мной драться. Предлагали хорошие деньги»

Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Беринчик

Чемпион мира в легком весе по версии WBO Денис Беринчик рассказал, что его бой с обладателем титула WBC американцем Шакуром Стивенсоном был вполне реальным.

«Я должен был провести этот бой с Шакуром Стивенсоном. Мы согласовали, что проведем с ним бой в феврале в Саудовской Аравии. Но Шакур отказался. Это было классное предложение, хорошие деньги и классный соперник», – сказал Шакур.

Ранее боксер Денис Беринчик высказался о своем следующем сопернике Кейшоне Дэвисе, с которым украинец проведет свою первую защиту титула WBО.

sport.ua