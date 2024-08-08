«Это все знают». Команда Чжилея обвинила Джошуа

Sky Sports. Чжан Чжілей

В команде супертяжа Чжана Чжилея уверены, что Энтони Джошуа не хочет выходить на бой против китайского боксера, который в своем последнем на этот момент поединке победил Деонтея Уайлдера.

«Все в боксе об этом знают. Джошуа не хочет проводить бой с Чжаном. Было много возможностей организовать поединок, но Энтони избегает этой встречи».

«Очень жаль, потому что мы хотим этот бой», – сказал менеджер боксера Терри Лэйн.

Джошуа 21 сентября проведет бой за титул IBF против Даниэля Дюбуа.

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