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Футбол

“Я никогда не говорил, что хочу бы уйти”. Лидер Ньюкасла прокомментировал свое будущее

Футболист высказался о своем будущем в английском клубе

"Я никогда не говорил, что хочу бы уйти". Лидер Ньюкасла прокомментировал свое будущее

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Полузащитник "Ньюкасла" Бруно Гимараэс прокомментировал свое будущее в клубе.

    "Я очень счастлив в "Ньюкасле". Я никогда не говорил, что хочу уйти".

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    "Я всегда говорил, что хотел бы вписать свое имя в историю клуба. Я не могу дождаться, чтобы сделать все возможное для "Ньюкасла" и его болельщиков", – добавил футболист.

    У Бруно договор с кубом рассчитан до 2028 года. В контракте полузащитника есть пункт об отступных – 100 миллионов фунтов стерлингов.

    www.ua-football.com

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