Касильяс: Барселона два года не пропускает с пенальти. Это невероятно

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Бывший защитник "Барселоны" Жерар Пике и экс-голкипер "Реала" Икер Касильяс в эфире телешоу затронули тему судейства в испанском футболе.

Пике: "Барса" и "Реал" всегда получали наибольшую выгоду от судейских решений.

Касильяс: Нет, нет. Команда, которая 2 года не пропускает с пенальти в свои ворота… Это невероятно, что происходит с тики-такой, если они не доходят до вашей зоны?