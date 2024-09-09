Connect with us
Футбол

Касильяс: Барселона два года не пропускает с пенальти. Это невероятно

Спор двух легенд

Касильяс: Барселона два года не пропускает с пенальти. Это невероятно

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Бывший защитник "Барселоны" Жерар Пике и экс-голкипер "Реала" Икер Касильяс в эфире телешоу затронули тему судейства в испанском футболе.

    Пике: "Барса" и "Реал" всегда получали наибольшую выгоду от судейских решений.

    Касильяс: Нет, нет. Команда, которая 2 года не пропускает с пенальти в свои ворота… Это невероятно, что происходит с тики-такой, если они не доходят до вашей зоны?

    С 2009 по 2016 годы Пике и Касильяс были партнёрами в сборной Испании.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis