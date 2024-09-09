Рейтинг WTA. Швёнтек начала 120-ю неделю в статусе первой ракетки мира, Пегула повторила свой персональный рекорд

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновлённый рейтинг по итогам US Open
Ига Швёнтек 75-ю неделю подряд находиться на первом месте мирового рейтинга и в целом проведёт 120-ю неделю на вершине. Это восьмой показатель в истории, и на следующей неделе она сравняется с австралийкой Эшли Барти.
Джессика Пегула, которая дошла до финала на Открытом чемпионате США, поднялась на третье место, тем самым повторив личный рекорд, которого она достигла в октябре 2022 года.
Эмма Наварро, сыгравшая в полуфинале домашнего “мэйджора”, впервые вошла в топ-10 мирового рейтинга.
ТОП-10 рейтинга WTA (на 09.09.2024)
1. Ига Швёнтек (Польша) – 10885 очков
2. Арина Соболенко (-) – 8716 очков
3. Джессика Пегула (США) – 6220 очков (+3)
4. Елена Рыбакина (Казахстан) – 5871 очко
5. Жасмин Паолини (Италия) – 5398 очков
6. Коко Гауфф (США) – 4983 очка (-3)
7. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 3980 очков
8. Эмма Наварро (США) – 3810 очков (+4)
9. Барбора Крейчикова (Чехия) – 3631 очко (-1)
10. Мария Саккари (Греция) – 3515 очков (-1)
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Личные рекорды теннисисток из топ-100:
8. Эмма Наварро (+4) – дебют в топ-10
14. Анна Калинская (+1)
17. Диана Шнайдер (+1)
39. Лулу Сунь (+18)
50. Элина Аванесян (+1)
51. Эшлин Крюгер (+8)
60. Джессика Боусас Манейро (+14)
68. Эрика Андреева (+7)
85. Рената Сарасуа (+7)
Чемпионская гонка WTA (на 09.09.2024)
1. Ига Швёнтек (Польша) – 8285 очков
2. Арина Соболенко (-) – 7876 очков
3. Елена Рыбакина (Казахстан) – 4981 очко
4. Жасмин Паолини (Италия) – 4865 очков
5. Джессика Пегула (США) – 4466 очков (+2)
6. Коко Гауфф (США) – 3968 очков (-1)
7, Эмма Наварро (США) – 3568 очков (+1)
8. Даниэль Коллинс (США) – 3178 очков (-2)
…
9. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 3070 очков
10. Барбора Крейчикова (Чехия) – 2686 очков
*квалифицировались на Итоговый турнир сезона
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