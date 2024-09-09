Рейтинг WTA. Швёнтек начала 120-ю неделю в статусе первой ракетки мира, Пегула повторила свой персональный рекорд

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновлённый рейтинг по итогам US Open

Ига Швёнтек 75-ю неделю подряд находиться на первом месте мирового рейтинга и в целом проведёт 120-ю неделю на вершине. Это восьмой показатель в истории, и на следующей неделе она сравняется с австралийкой Эшли Барти.

Джессика Пегула, которая дошла до финала на Открытом чемпионате США, поднялась на третье место, тем самым повторив личный рекорд, которого она достигла в октябре 2022 года.

Эмма Наварро, сыгравшая в полуфинале домашнего “мэйджора”, впервые вошла в топ-10 мирового рейтинга.

ТОП-10 рейтинга WTA (на 09.09.2024)

1. Ига Швёнтек (Польша) – 10885 очков

2. Арина Соболенко (-) – 8716 очков

3. Джессика Пегула (США) – 6220 очков (+3)

4. Елена Рыбакина (Казахстан) – 5871 очко

5. Жасмин Паолини (Италия) – 5398 очков

6. Коко Гауфф (США) – 4983 очка (-3)

7. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 3980 очков

8. Эмма Наварро (США) – 3810 очков (+4)

9. Барбора Крейчикова (Чехия) – 3631 очко (-1)

10. Мария Саккари (Греция) – 3515 очков (-1)

>>> Киченок – пятая ракетка мира в паре, Костюк улучшила свои позиции в топ-20, Свитолина осталась в топ-30

Личные рекорды теннисисток из топ-100:

8. Эмма Наварро (+4) – дебют в топ-10

14. Анна Калинская (+1)

17. Диана Шнайдер (+1)

39. Лулу Сунь (+18)

50. Элина Аванесян (+1)

51. Эшлин Крюгер (+8)

60. Джессика Боусас Манейро (+14)

68. Эрика Андреева (+7)

85. Рената Сарасуа (+7)

Чемпионская гонка WTA (на 09.09.2024)

1. Ига Швёнтек (Польша) – 8285 очков

2. Арина Соболенко (-) – 7876 очков

3. Елена Рыбакина (Казахстан) – 4981 очко

4. Жасмин Паолини (Италия) – 4865 очков

5. Джессика Пегула (США) – 4466 очков (+2)

6. Коко Гауфф (США) – 3968 очков (-1)

7, Эмма Наварро (США) – 3568 очков (+1)

8. Даниэль Коллинс (США) – 3178 очков (-2)

…

9. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 3070 очков

10. Барбора Крейчикова (Чехия) – 2686 очков

*квалифицировались на Итоговый турнир сезона

> РЕЙТИНГ WTA на 9 сентября 2024 года | одиночный разряд

> РЕЙТИНГ WTA на 9 сентября 2024 года | парный разряд

btu.org.ua