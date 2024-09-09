Шовлин: Перед этапом в Баку сложно что-то прогнозировать

В Mercedes предвидят, что в Баку их ожидают определённые сложности, связанные с особенностями уникальной городской трассы, но, по словам Эндрю Шовлина, главного гоночного инженера команды, делается всё возможное, чтобы во всех гонках заключительной части сезона выступить как можно лучше.

«В случае с трассой в Баку всегда было очень сложно прогнозировать, на каких позициях вы там окажетесь, – признал Шовлин. – Это довольно необычное городское кольцо, поскольку там есть очень узкий, извилистый и очень медленный второй сектор, но за ним следует по-настоящему длинная прямая.

Трасса требует настраивать аэродинамический обвес машины на относительно небольшой уровень прижимной силы, а это не то, что обычно нужно для прохождения медленных поворотов, но из-за длинной прямой приходится поступать именно так.

Кроме того, в этот уик-энд возможны многочисленные инциденты, которые будут влиять на ход гонки, ведь на такой трассе гонщик может запросто ошибиться, что приведёт к появлению автомобиля безопасности, и это смешает всем карты.

Но в этом году есть и ещё одна сложность: расстановка сил на любой трассе может быть такой, что как минимум три, если не четыре команды окажутся в пределах одной или двух десятых друг от друга. Из-за этого очень сложно прогнозировать, какими будут результаты квалификации, и кто на какой темп будет способен в гонке.

Ожидаем, что McLaren поедет быстро, но в последнее время мы видим, что в Ferrari тоже прибавили, а также никогда нельзя списывать со счетов Red Bull.

Наша команда надеется начать заключительную часть сезона в таком же ключе, в каком мы выступали в последнее время, т.е. претендовать на победы в некоторых гонках и показывать высокие результаты в квалификациях.

Все наши усилия сейчас направлены на то, чтобы добиться максимально эффективной работы машины, чтобы в конце каждого уик-энды мы вновь могли чувствовать удовлетворение от хорошо проделанной работы. Надеемся, нам удастся заработать несколько трофеев».

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