Не ЭйДжей и Фьюри. Сиренко сообщил, кто был бы опасным соперником для Усика

Instagram. Александр Усик и Мартин Баколе

Украинский боксер Владислав Сиренко назвал тяжелого соперника в хевивейте для чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александра Усика.

«Кто сейчас был бы тяжелым соперником для Усика? Не знаю… Сейчас такой фурор наводит Баколе… Хотя… Мне кажется, Усик мог бы его «раскатать». Я просто вспоминаю бой Майкла Хантера с Баколе. Там Хантер красиво его разыграл. Думаю, что Баколе стал лучше с тех пор… Не знаю… Это очень сложный вопрос…

В принципе, любой соперник опасен. По-своему опасен. Нельзя прямо сказать, что этот будет опасен, а другой – легкая прогулка», – сказал Сиренко.

Ранее конголезский боксер Мартин Баколе рассказал, как остановил Александра Усика в спарринге и к каким негативным последствиям это привело.

sport.ua