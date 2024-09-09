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Футбол

Франция – Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Франция – Бельгия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.09.24 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол

Франция - Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • На вопрос о боязливой игре сборной Бельгии в 1/8 финала Евро-2024 против Франции полузащитник первой Амаду Онана ответил, что обе сборные тогда играли боязливо. Так и было. Надеемся, что игра, которая не делает чести обеим, не повторится в их встрече в Лиге Наций. По сути, не должна, учитывая злость обеих.

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    • Лига Наций. Группа А2. Второй тур
    9 сентября. 21:45. Десин-Шарпьё. "Групама Стадиум"

    Франция – Бельгия

    Главный арбитр: Тобиас Штилер (Германия)

    Трансляция матча

    Франция - Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

    Франция - Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

    Франция - Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

    В эфире

    Франция - Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

    Трансляція матчу Франція – Бельгія Смотреть трансляцию

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